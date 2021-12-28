Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi - Haberler
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Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Seyhan ilçesinde alışveriş yaptığı marketten çıkışta kalp krizi geçirip yere yığılan Hasan Bulut yaşamını yitirdi. Mahallelinin beslediği bir sokak kedisinin, Bulut'un cansız bedeninin yakınında beklediği görüldü.

Dün saat 14.00 sıralarında Mestanzade Mahallesi'nde evinin yakınındaki bir markete gidip, sebze ve yeşillik alan Hasan Bulut, çıkışta aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bulut'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Acı haberi alıp gelen Hasan Bulut'un yakınları, ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Bu sırada mahallelinin beslediği bir sokak kedisinin Bulut'un cansız bedeninin yakınında, marketin girişinde beklediği görüldü.

Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi

Yapılan ilk otopside kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Hasan Bulut'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
DİYOJEN:ölüm kaplarına tıkmak ve yok etmek istediğimiz canlılardan bize bir ders. NE OLUR BİR BARINAK ZİYARET EDİN VE ESERİNİZE BAKIN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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