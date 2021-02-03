Alışveriş yaparak stres attılar

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Coşkun ve eşi güvenlik görevlilerine HES kodlarını göstererek alışveriş merkezine girdikten sonra gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdiler.

'UZUN ZAMANDIR EVDEYİM'

Bir süre önce rahatsızlanarak tekerlekli sandalye ile hastaneye girerken görüntülenen Aylin Coşkun, muhabirlerin sorularını yanıtlarken "Çok şükür daha iyiyim, uzun zamandır evdeydim. Bugün biraz hava almak için dışarı çıktık." demekle yetindi. Eşi ile birlikte kısa süre alışveriş yaparak stres atan ünlü şarkıcı alışverişini tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.





Kaynak: Snob Magazin