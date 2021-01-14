Alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan şüpheliler aranıyor
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Alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan şüpheliler aranıyor

14.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:20

Şişli'de bir mağazanın önünde ürünlere bakan kadının cep telefonunu çalan iki şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Şişli'de bir mağazanın önünde ürünlere bakan kadının cep telefonunu çalan iki şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Rus uyruklu 44 yaşındaki T.G., 12 Ocak günü akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde durdu. Mağazadaki ürünleri inceleyen T.G.'nin yanına hırsızlık amacıyla yaklaşan bir kişi cebine doğru hamle yaptı. İlk denemesinde başarılı olamayan zanlının yanına başka bir kişi geldi. Bu kişi, T.G.'nin cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Cep telefonunun çalındığını fark eden kadın, eşiyle karakola giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin cep telefonunu çalma girişimleri ve birinin telefonu alarak kaçma anı yer alıyor.

Alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan şüpheliler aranıyor
Alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan şüpheliler aranıyor
Alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan şüpheliler aranıyor
Alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan şüpheliler aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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