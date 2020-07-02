Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek Alişan ve Seda Sayan, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumların önüne geçebilmek için kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında yaptıkları paylaşımın ardından Berak- Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstererek, sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istediklerini söyledi. Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken Alişan ve Seda Sayan konu hakkında paylaşım yaptı.

"YASADAN NİYE KORKTUNUZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyanın kontrol edilmesine yönelik açıklamasını destekleyen Alişan "Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil... Beni eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin ama bana küfür edemezsin, iftira atamazsın, aileme hatta çocuğuma kadar nefretini kusup belden aşağı hakaret edemezsin. Kimse kimseye edemez. Niye korktunuz ki bu yasadan?" dedi.

"BİR SÜRÜ PİSLİK HİZAYA GİRECEK"

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ise "Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan, bir sürü pislik hizaya girecek inşallah. Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor" ifadelerini kullandı.