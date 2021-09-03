Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı yalnız bırakmıyor
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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı yalnız bırakmıyor

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı yalnız bırakmıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor.

Alişan bugünü de Selçuk Tektaş'ın mezarında geçirdi.

Ünlü şarkıcı, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Hayırlı cumalar... Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum"

"BAŞLAYACAĞIM BİR YERDEN AMA NASIL BİLMİYORUM"

Alişan, kardeşine olan özlemini Instagram sayfasında dile getirmişti:

"Sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…."

Kaynak: Hürriyet

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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı yalnız bırakmıyor - Haberler Magazin
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