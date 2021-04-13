Alişan Kapaklıkaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Alişan Kapaklıkaya kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Alişan Kapaklıkaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Alişan Kapaklıkaya kaç yaşında, biyografisi nedir?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Alişan Kapaklıkaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Alişan Kapaklıkaya kaç yaşında, biyografisi nedir?

Eğitimci ve yazar olan Alişan Kapaklıkaya katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ile gündeme geliyor. Kapaklıkaya bugün de Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Programda değerli bilgilerini paylaşacak olan Alişan Kapaklıkaya hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Alişan Kapaklıkaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Alişan Kapaklıkaya kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsin

Eğitimci ve yazar olan Alişan Kapaklıkaya katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ile gündeme geliyor. Kapaklıkaya bugün de Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Programda değerli bilgilerini paylaşacak olan Alişan Kapaklıkaya hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Alişan Kapaklıkaya kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Alişan Kapaklıkaya kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

Alişan Kapaklıkaya, 1963 yılında Eskişehir'de doğan eğitimci, yazar ve konuşmacıdır.

Uzun yıllar MEB'de öğretmenlik ve üniversitede öğretim görevliliği yapan yazar, yenilik ve farkındalık arayışlarına girmesi sonucu istifa edip, aile içi iletişim ve eğitim pedagojisi alanındaki çalışmalara yönelmiştir.

Araştırmalarında derinleştikçe bizim türkülerin yabancıların sazıyla söylenemeyeceğini anlamış, öğrendiklerini önce kendi hayatına uygulamış, etkili olduklarını anlayınca da deneyimlerini insanlara aktarmaya başlamıştır.

Öğrenmeyi Öğrenme, Liderlik, Beyni Etkin Kullanma, Aile İçi İletişim, Kendine Güven ve Motivasyon konularında Türkiye'de 79 il, 510 ilçe ve 6 farklı ülkede eğitim ve konferanslar vermiştir.

Yayınları

  • Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı (93. baskı)
  • Bunları Kimseye Anlatamamıştım (86. baskı)
  • İçindeki Uyuyan Güzeli Uyandır (72. baskı)
  • Yüreğime Dokunan Eller (21.Baskı)
  • Sen Hiç Kendini Yaşadın Mı? (16. baskı)
  • Kalbime Girmeden Beynimde İşin Ne? (17.baskı)
  • Aramızda Kalsın (7.baskı)

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Alişan Kapaklıkaya 1963 doğumlu olup 58 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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