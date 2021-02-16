Alişan'ın eşine yarım milyonluk jesti sosyal medyayı ikiye böldü
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Alişan'ın eşine yarım milyonluk jesti sosyal medyayı ikiye böldü

16.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:45
Alişan'ın eşine yarım milyonluk jesti sosyal medyayı ikiye böldü

Geçtiğimiz hafta ikinci çocuğunu kucağına alan taze baba Alişan, eşi Busa Varol'a 563 bin TL değerinde yüzük hediye etti. Hediyesiyle sosyal medyayı ikiye bölen ünlü şarkıcı, "İmkânım varsa alırım tabii. Bana 2 tane evlat verdi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu eşi Buse Varol ile ikinci çocuklarını kucağına alan Alişan, eşine yarım milyonluk jest yaptı. Buse Varol'a değeri 563 bin TL olan bir yüzük hediye eden ünlü şarkıcı, jestiyle sosyal medyayı ikiye böldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya platformu Instagram'da bazı kullanıcılar, ünlü şarkıcının aldığı yarım milyon değerindeki hediyeyi abartı ve gösteriş olarak bulurken, bazı kullanıcılar ise "Maddi durumu varsa alabilir." şeklinde yorumlar yaptı.

"SONUÇTA BANA İKİ EVLAT VERDİ"

Eşine aldığı ev fiyatındaki yüzükle tepki çeken Alişan, duruma açıklık getirmek zorunda kaldı. Şarkıcı, kendisine tepki gösterenlere, "Öyle şeyleri konuşmayı çok sevmiyorum ben. Duyuluyor ama yapacak bir şey yok. Varsa öyle bir imkânım tabii ki alacağım. Sonuçta bana iki tane evlat verdi. Bu hediye değil içimden gelen bir şey." diye konuştu.

Alişan'ın yarım milyonluk jesti sosyal medyayı ikiye böldü
Alişan'ın yarım milyonluk jesti sosyal medyayı ikiye böldü
Alişan'ın yarım milyonluk jesti sosyal medyayı ikiye böldü
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