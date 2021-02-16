Alişan'ın eşine yarım milyonluk jesti sosyal medyayı ikiye böldü

Geçtiğimiz günlerde oyuncu eşi Buse Varol ile ikinci çocuklarını kucağına alan Alişan, eşine yarım milyonluk jest yaptı. Buse Varol'a değeri 563 bin TL olan bir yüzük hediye eden ünlü şarkıcı, jestiyle sosyal medyayı ikiye böldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya platformu Instagram'da bazı kullanıcılar, ünlü şarkıcının aldığı yarım milyon değerindeki hediyeyi abartı ve gösteriş olarak bulurken, bazı kullanıcılar ise "Maddi durumu varsa alabilir." şeklinde yorumlar yaptı.

"SONUÇTA BANA İKİ EVLAT VERDİ"

Eşine aldığı ev fiyatındaki yüzükle tepki çeken Alişan, duruma açıklık getirmek zorunda kaldı. Şarkıcı, kendisine tepki gösterenlere, "Öyle şeyleri konuşmayı çok sevmiyorum ben. Duyuluyor ama yapacak bir şey yok. Varsa öyle bir imkânım tabii ki alacağım. Sonuçta bana iki tane evlat verdi. Bu hediye değil içimden gelen bir şey." diye konuştu.