Alişan, Buse Varol'u Babaevinden Davul-Zurnayla Çıkardı

Alişan, Buse Varol'u Babaevinden Davul-Zurnayla Çıkardı

Bu akşam düzenlenecek görkemli törenle dünyaevine girecek Alişan, Buse Varol'u babaevinden davul zurnayla çıkardı.

Ünlü türkücü Alişan, bugün dünyaevine gireceği nişanlısı Buse Varol'u babaevinden davullu zurnalı çiftetelli oynayarak çıkardı.

KAPININ ÖNÜNDE GÖBEK ATTILAR

Alişan, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol ile evleniyor. Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde gelinin babaevinden çıkaran Alişan, Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.

BABASI KIRMIZI KUŞAK TAKTI

Buse Varol'un babası kızına kırmızı kuşak taktı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.

İşte ikilinin mutlu anlarından kareler;

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YORUMLAR (14)

  • MARDİNLİ47 :
    Bunlar gibi ahlaksız görmedim fazla islamın adını kirleten şarlatanlar sırf adını herkese duyurmak için dünya menfaati için Allah için yaptıkları amel yok fazla haram helal Allah korkusu yok AMA HAYAT BİTTİĞİNDE ne ceblerindeki para ne sesleri nede putlaştırdıkları iki yüzlü ve kibirli suratları ONLARI ALLAHIN GAZABINDAN KURTARAMIYACAK tövbe edip Allaha itaat etmedikleri MÜDDETÇE
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