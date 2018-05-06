Alişan, Buse Varol'u Babaevinden Davul-Zurnayla Çıkardı
Bu akşam düzenlenecek görkemli törenle dünyaevine girecek Alişan, Buse Varol'u babaevinden davul zurnayla çıkardı.
Ünlü türkücü Alişan, bugün dünyaevine gireceği nişanlısı Buse Varol'u babaevinden davullu zurnalı çiftetelli oynayarak çıkardı.
KAPININ ÖNÜNDE GÖBEK ATTILAR
Alişan, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol ile evleniyor. Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde gelinin babaevinden çıkaran Alişan, Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.
BABASI KIRMIZI KUŞAK TAKTI
Buse Varol'un babası kızına kırmızı kuşak taktı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.
İşte ikilinin mutlu anlarından kareler;
YORUMLAR (14)
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Gelinliği hiç guzel dğilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cansiiiinn :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Birde kırmızı kurdele takmış aylardır birlikdeler hey allahım ne günlere kaldikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Helal be...Abi !!!!! Mutluluklar bir ömür boyu -:)....!Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Bunlar gibi ahlaksız görmedim fazla islamın adını kirleten şarlatanlar sırf adını herkese duyurmak için dünya menfaati için Allah için yaptıkları amel yok fazla haram helal Allah korkusu yok AMA HAYAT BİTTİĞİNDE ne ceblerindeki para ne sesleri nede putlaştırdıkları iki yüzlü ve kibirli suratları ONLARI ALLAHIN GAZABINDAN KURTARAMIYACAK tövbe edip Allaha itaat etmedikleri MÜDDETÇECevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır