Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti
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Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti

12.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:52
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı ile ekran karşısına çıkan Alina Poz, sosyal medya hesabından üstsüz bir fotoğrafına yer verdi. Güzel oyuncunun paylaşımı, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Burak Deniz'le başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alina Boz, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de mest etmeye devam ediyor. Dizideki rol arkadaşı Deniz ile verdiği pozlar sık sık gündem yaratırken, oyuncunun bu kez üstsüz paylaşımı olay oldu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Mahur karakterine hayat veren güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instragram'dan üstsüz poz verdiği siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Alinaz boz, kısa süre içinde hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, güzelliğiyle mest etti.

Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti

DAHA ÖNCE DE CESUR POZLAR VERMİŞTİ

Rus anne ve babanın kızı olan Alina Boz, Maraşlı dizisi ile şöhret basamaklarını hızla çıkmaya başladı. Güzel oyuncu en son Şamdan dergisi için verdiği cesur pozlarıyla hayranlarından büyük beğeni kazanmıştı.

Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti
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