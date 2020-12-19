Alina Boz ile Leyla Tanlar, Endemol Medya'ya açtıkları davayı kazandı
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Alina Boz ile Leyla Tanlar, Endemol Medya'ya açtıkları davayı kazandı

19.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:07
Alina Boz ile Leyla Tanlar, Endemol Medya'ya açtıkları davayı kazandı

3 yıl önce dava açan oyunculardan Alina Boz 15 bölümlük ücretini alamadığını belirterek toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talep etti.

3 yıl önce dava açan oyunculardan Alina Boz 15 bölümlük ücretini alamadığını belirterek toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talep etti. Leyla Tanlar da diziden 3 bölümlük oyunculuk ücretini alamadığını, 30 bin lira alacak ve 6 bin lira tazminat davası açtı. Mahkeme, 144 bin 900 liralık maddi tazminatın 3 yıllık faiziyle Endemol Medya'dan alınıp Alina Boz'a verilmesine hükmetti. Leyla Tanlar'ın da 3 bölümlük alacak davasını kabul eden mahkeme, 30 bin lira telif ücreti ile 6 bin liralık tazminatın faiziyle Endemol Medya'dan tahsiline karar verdi.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:07:33. #1.15#
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