Alihan Aloğlu kimdir? Alihan Aloğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Aloğlu biyografisi!
Alihan Aloğlu, Sedat Aloğlu ve Yasemin Aloğlu'nun ortanca oğludur. Cemiyet hayatının tanınır isimlerinden biri olan Alihan Aloğlu, aile işiyle ilgilenmektedir. Peki, Alihan Aloğlu kimdir? Alihan Aloğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Aloğlu mesleği nedir? Alihan Aloğlu hayatı ve biyografisi nedir?
Alihan Aloğlu, Sedat Aloğlu ve Yasemin Aloğlu'nun ortanca oğludur. Cemiyet hayatının tanınır isimlerinden biri olan Alihan Aloğlu, aile işiyle ilgilenmektedir. Peki, Alihan Aloğlu kimdir? Alihan Aloğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Aloğlu mesleği nedir? Alihan Aloğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
ALİHAN ALOĞLU KİMDİR?
Alihan Aloğlu 1 Ocak 1993 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan Alihan Aloğlu, Oğlak burcudur.
Alihan Aloğlu eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Alihan Aloğlu, Sedat Aloğlu ve Yasemin Aloğlu'nun ortanca oğludur. Cemiyet hayatının tanınır isimlerinden biri olan Alihan Aloğlu, aile işiyle ilgilenmektedir.