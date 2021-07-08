Alihan Aloğlu kimdir? Alihan Aloğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Aloğlu biyografisi!

Alihan Aloğlu, Sedat Aloğlu ve Yasemin Aloğlu'nun ortanca oğludur. Cemiyet hayatının tanınır isimlerinden biri olan Alihan Aloğlu, aile işiyle ilgilenmektedir. Peki, Alihan Aloğlu kimdir? Alihan Aloğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Aloğlu mesleği nedir? Alihan Aloğlu hayatı ve biyografisi nedir?