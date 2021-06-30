Alican Kaynar kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alican Kaynar kimdir?

Alican Kaynar kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fenerbahçeli yelkenci Alican Kaynar, bu yıl 3. kez olimpiyatlara katılıyor. Alican Kaynar kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Alican Kaynar kaç yaşında, nereli?

Alican Kaynar kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Alican Kaynar kaç yaşında, nereli? Fenerbahçeli sporcu Alican Kaynar hayatı ve biyografisi!

ALİCAN KAYNAR KİMDİR?

Alican Kaynar 30 Ekim 1988 tarihinde dünyaya geldi. Türk yelkenci olan Alican Kaynar, Finn sınıfında mücadele eden sporcular arasında yerini almakta. Fenerbahçe bünyesinde kariyerini sürdüren Kaynar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etti. Mücadeleleri 154 puanla 18. sırada tamamladı.

1.90 boyunda olan Alican Kaynar, 97 kilodur.

ALİCAN KAYNAR, FİNN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 5. OLMUŞTU

Fenerbahçe Doğuş Yelken şubemizin olimpik milli sporcusu Alican Kaynar, 10-16 Nisan tarihlerinde Portekiz'de düzenlenen Finn Avrupa Şampiyonası'nı 5'incilikle tamamladı.

30 farklı ülkeden 49 yelkencinin mücadele ettiği şampiyonada, 102 puan ile ilk 5'te yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Alişan Müge Anlı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alican Kaynar kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:21:16. #1.16#

title