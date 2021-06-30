Alican Kaynar kimdir?

Fenerbahçeli yelkenci Alican Kaynar, bu yıl 3. kez olimpiyatlara katılıyor. Alican Kaynar kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Alican Kaynar kaç yaşında, nereli?

Alican Kaynar kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Alican Kaynar kaç yaşında, nereli? Fenerbahçeli sporcu Alican Kaynar hayatı ve biyografisi!

ALİCAN KAYNAR KİMDİR?

Alican Kaynar 30 Ekim 1988 tarihinde dünyaya geldi. Türk yelkenci olan Alican Kaynar, Finn sınıfında mücadele eden sporcular arasında yerini almakta. Fenerbahçe bünyesinde kariyerini sürdüren Kaynar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etti. Mücadeleleri 154 puanla 18. sırada tamamladı.

1.90 boyunda olan Alican Kaynar, 97 kilodur.

ALİCAN KAYNAR, FİNN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 5. OLMUŞTU

Fenerbahçe Doğuş Yelken şubemizin olimpik milli sporcusu Alican Kaynar, 10-16 Nisan tarihlerinde Portekiz'de düzenlenen Finn Avrupa Şampiyonası'nı 5'incilikle tamamladı.

30 farklı ülkeden 49 yelkencinin mücadele ettiği şampiyonada, 102 puan ile ilk 5'te yer aldı.