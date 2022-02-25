Aliağaspor FK, Manisa Sanayi Spor'u konuk ediyor

MANİSA (Bültenler) - 27 Şubat günü Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Kaan Kara, Engin Eyigün, Ahmet Türkeş, Yunus Emre Çiftçi hakem dörtlüsü yönetecek.

Hafta sonu oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumu'nda sürdüren Aliağa temsilcisi ligde 27 puanla ikinci sırada yer alırken Manisa Sanayi Spor 21 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan Aliağa temsilcisi, Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde yaklaşık iki saat süren antrenmanı açma germe ve ısınma hareketlerinden ardından yaptığı koordinasyon ve taktik maçla sonlandırdı.

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