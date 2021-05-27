Aliağaspor FK, hazırlık maçında rahat kazandı
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Aliağaspor FK, hazırlık maçında rahat kazandı

Aliağaspor FK, hazırlık maçında rahat kazandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Hazırlık maçında sahasında Ayvalıkgücü Belediye Sporu ağırlayan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, rakibini 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini Mehmet Çağrı Alpaslan, Serdar Vefa Yeşil ve Batuhan Doğrukıran attı. Konuk ekibin tek golünü ise Burak İnkaya kaydetti.

Sarı siyahlılar, Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Ömer Can, Yusuf Kılıç, Atamert Yavuz, Semih Durmuş, Suat Gündüz, Ünal Kaya, Özkan Yılmaz, Ersin Aslantoğ, Serdar Vefa Yeşil, Semih Durmuş, Mehmet Çağrı Alpaslan 11'i ile çıktı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Aliağaspor FK, rakibi karşısında rahat bir galibiyet kazandı.

ALİAĞASPOR FK'NIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar neticesinde 9 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak olan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) gruplar belirlendi. 2.Bölge 2.Grupta yer alan Aliağaspor FK'nın rakipleri İzmir Spor ile Çiğli Belediye Spor oldu. 4 bölgede 3 ve 4'erli 8'er grup oluşturuldu. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçlar sonunda birinci olacak 8 takım daha sonra tarafsız sahada eleme usulüne göre mücadele verecek. Bölge birincisi olacak 4 takım adını 3.Lig'e yazdıracak.

Kaynak: Bültenler

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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