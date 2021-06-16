Aliağaspor Fk, Çiğli Belediyesporu Konuk Edecek
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Aliağaspor Fk, Çiğli Belediyesporu Konuk Edecek

Aliağaspor Fk, Çiğli Belediyesporu Konuk Edecek
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Sarı Siyahlılar Son Hazırlıklarını TamamladıAliağaspor FK 2'de 2 PeşindeSpor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, 2. Bölge 2. Grupta Çiğli Belediyespor'u konuk edecek.

Sarı Siyahlılar Son Hazırlıklarını Tamamladı

Aliağaspor FK 2'de 2 Peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, 2. Bölge 2. Grupta Çiğli Belediyespor'u konuk edecek. 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18. 00'de başlayacak.

Grubun ilk maçında İzmirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek lige hızlı bir başlangıç yapan Aliağaspor FK, Çiğli Belediyespor karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde son hazırlıklarını yapan sarı siyahlılarda hedef sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak.

Gruptaki takımların ciddi rakipler olduğunu belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Çiğli Belediyespor bizim gibi ilk maçını kazandı. Kendi sahamızda rakibimizi yenerek önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz. Grubumuzu birinci bitirdikten sonra final maçlarını da kazanarak 3. Lige yükselmeyi hedefliyoruz. Bunun için takımımız hazır" dedi.

Galibiyet için takıma olan desteğin çok önemli olduğunu ifade eden Şapçı, "Kulüp yönetiminden Belediye Başkanı ve taraftarına kadar çok büyük destek görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında da takımımız profesyonel ligleri hak ediyor. Profesyonel lig hedefi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiğli Belediyespor maçını kazanmak adına sonuna kadar mücadele ederek sahadan galibiyetle ayrılacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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