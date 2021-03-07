Aliağa'da yol şerit çizgileri yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aliağa'da yol şerit çizgileri yenileniyor

07.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:11
Aliağa'da yol şerit çizgileri yenileniyor

Aliağa Belediyesi, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla ana arterlerde yol şerit çizgilerini boyama ve yenileme çalışması yapıyor.

Aliağa Belediyesi, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla ana arterlerde yol şerit çizgilerini boyama ve yenileme çalışması yapıyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent merkezinde yol şerit çizgileri yıpranan ya da tamamen silinen cadde ile sokaklarda şeritlerin belirgin hale gelmesi için yol şerit çizgilerini yeniliyor.

Caddelerdeki çizgileme çalışması sıcak yol çizgi boya makinesi ile trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Yapılan yenileme sayesinde yol şeritleri daha fazla fark edilir hale getiriliyor. İstiklal ve Hükümet caddelerinin ardından Şehit Binbaşı Yavuz Başayar, Arif Balamir, Necmettin Giritlioğlu caddeleri ile İnönü Bulvarındaki yol çizgileri de yenilendi. Çalışma, kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda devam edecek. - İZMİR

Aliağa'da yol şerit çizgileri yenileniyor
Aliağa'da yol şerit çizgileri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aliağa'da yol şerit çizgileri yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:11:45. #1.14#
title