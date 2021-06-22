Aliağa'da Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'na giden yol asfaltlanıyor

Aliağa Belediyesi, her yaz belirlenen program dahilinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına bu yıl Çıtak Mahallesi ile Sevimli Dostlar Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı bölgesinden başladı.

Aliağa Belediyesi, her yaz belirlenen program dahilinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına bu yıl Çıtak Mahallesi ile Sevimli Dostlar Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı bölgesinden başladı.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Güzelhisar Caddesi'ni Sevimli Dostlar Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'na bağlayan yaklaşık 1 buçuk kilometrelik bağlantı yolunu asfaltla kaplıyor.

Sevimli Dostlar Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'na giden yolun asfaltlama çalışmalarının yaklaşık iki günde tamamlanacağını belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, "Bu bölgedeki çalışmanın ardından Çıtak Mahallesi'nin Güzelhisar Caddesi ile olan bağlantı yolunu asfaltlayacağız. Daha sonrasında ise tespitini yaptığımız Yeni Mahalle'de Vuslat, Değirmendere ve Zübeyde Hanım Caddeleri, 1400-1401-1402-1403-1404-1405-1424-1426-1427-1414-1417 sokaklar, Güzelhisar Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Yeni Şakran Mahallesi'de Namık Kemal ve Kazım Dirik Caddeleri, Atatürk Mahallesi'de Beyazıt, Vali Mithat Paşa Caddesi, Güneş, İsmet Demir, Hasan Mirasçı, Yeni, 341 ve 361 Sokakların asfaltlamasını yapacağız" dedi.

Memiş, "Aliağa genelindeki tüm asfaltlama çalışmalarını ekim ayına kadar tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı