Aliağa'da Hacı Tahir Şimşek Camii'nin Temeli Dualarla Atıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hayırsever bir iş adamının ailesi tarafından inşa edilecek olan Hacı Tahir Şimşek Camii'nin temeli dualarla atıldı.

Aliağa ilçesinde, iş adamı Hacı Tahir Şimşek'in adını taşıyan ve Şimşek ailesi tarafından inşa edilecek olan cami için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra törende, iş adamı Abdül Vahit Şimşek tarafından bir konuşma yapıldı. Şimşek, "Babam Hacı Tahir Şimşek, 70'li yıllarda elinde bir çanta ile geldiği Aliağa'da rızkı için çalıştı. Bugün bizleri bu noktaya taşıyan babamızın adını yaşatmak için bir adım attık. Allah annem ve babamdan binlerce kez razı olsun. Burada okuduk, burada büyüdük, burada paylaştık. Burada her şeyi yaşıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından temel atma töreninin duası Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek tarafından yapıldı. Edilen duanın ardından; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ve Şimşek ailesi, butonlara basarak ilk temeli attı. Törenin ardından katılımcılara ve mahalle sakinlerine yemek ikram edildi ve ardından lokma dağıtıldı.

Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi'nin karşısında bulunan araziye yapılacak olan camiinin temel atma törenine ayrıca; AK Parti 26. Dönem İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Aliağa Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa Garnizon Komutanı Alb. Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, ALTO Meclis Başkanı Adnan Saka, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA