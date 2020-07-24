Aliağa'da Ayasofya için şükür lokması İzmir'in Aliağa ilçesinde, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle şükür lokması dağıtıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle şükür lokması dağıtıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Aliağa ilçesinde de caminin açılması nedeniyle Fatih Camii'nde cuma namazının ardından şükür duaları edilerek lokma döktürüldü.

Programda konuşan Fatih Camisi İmamı Gazali Ateş, "Yıllarca özlemini çektiğimiz ve içerisine girmek için para verip bilet aldığımız Ayasofya'mız artık hürriyetine kavuştu; Ayasofya bize kavuştu, bizde Ayasofya'ya kavuştuk elhamdülillah" dedi.

Fatih Camii'ndeki törene ayrıca; MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Aliağa yönetim kurulu üyelerinden; Zeki Ateş, Fatih Bozduman, Oğuazhan Yaver, Yavuz yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA