Aliağa Belediyesi vektörle mücadelesini sürdürüyor

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi, kışlak mücadelesinde vektör adı verilen sivrisinek ve haşere oluşumuna neden olan tüm alanlarda biyolojik ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kışlak mücadelesinde yapılan ilaç uygulamaları sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları olan rögar, foseptik, otluk, çöp konteynırları ve sulak alanlarda yürütülüyor. Cadde ve sokaklarda bulunan rögarlarda ise sisleme çalışması yapılıyor.

BİYOLOJİK İLAÇLAMA İLE LARVALAR YOK EDİLİYOR

Vektörle mücadele çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Belediye ekiplerimiz şu anda kışlak mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Kışlak mücadele vektörle mücadelenin en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Kışlak mücadelede bütün zararlıların ortak özelliği olan su büyük önem arz ediyor. Suyun içerisindeki larvaların erişkin olmadan imha edilmesi bu açıdan çok önemli. Ekiplerimiz en ufak su birikintilerinde dahi biyolojik ilaçlama çalışması yaparak larvaların yok edilmesini sağlıyor" dedi.

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