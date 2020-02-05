Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi toplandı

05.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:35

Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler yer alırken 20 madde meclis üyelerince tek tek oylandı.



Şubat ayı olağan meclis toplantısı 7 Ocak tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanmasıyla başladı. Ardından başkanlıktan gelen önergelerin oylanmasına geçildi. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 1-5 ve 10'uncu maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna, 13'üncü madde ise Çevre Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havale edildi. 6-7 ve 8'inci maddeler Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. 3- 4-9-11 ve 12'inci maddeler oy birliği ile kabul edilirken 2'nci madde oy çokluğu ile kabul edildi. Aliağa Belediyesinde en çok memur üyeye sahip olan Türk Yerel Hizmet Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzalamak üzere, belediye başkanına yetki verilmesini içeren 2'nci madde oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye envanterinde kayıtlı olan 2009 model minibüsün Bilecik Yeni Pazar Belediyesine, 1999 model otobüsün Giresun Duroğlu Belediyesine, 2007 model otomobilin ise Yozgat Oluközü Belediyesine hibe edilmesini içeren 6-7 ve 8'inci maddeler oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Aliağaspor FK'nın maçlarına ev sahipliği yapan Aliağa Şehir Stadının isim değişikliğini içeren 11'inci madde oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama ile Aliağa Şehir Stadının ismi 'Aliağa Atatürk Stadyumu' olarak değiştirildi. Komisyondan gelen raporlarda; 1-2-4 ve 5'inci maddeler komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilirken 3'üncü madde oy çokluğu ile gündemde bırakıldı.



Gündem dışı önergeler



Meclis üyelerince verilen gündem dışı önergelerle; Deprem ve Afet Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonunun kurulmasına karar verildi. Komisyonlarda İsmail Menderes, İsmail Meşe, Mehmet Çelik, Musa Özcan ve Savaş Dağdeviren bir yıl süreyle görev yapacak. Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi bir sonraki meclis oturumunun 3 Mart Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilmesine karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA