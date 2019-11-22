Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem

22.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:22

Eski SAT Komandosu Ali Türkşen, Biz10 TV'den İbrahim Haskoloğlu ile gerçekleştirdiği programda gündeme dair birçok önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti sürecini anlatan Ali Türkşen seçim zamanı kendisine yapılan haksızlığa değindi. Türkşen, "Bir müddet sabrettim fakat ben köşe yastığı değilim. Vekil listesinde acayip bir tercih belirttiniz. Şu an kim İYİ Partiye oy veriyor bilmiyorum. Seçim olsa İYİ Parti'ye oy vermem." dedi.

"VEKİL SEÇİLEN 42 KİŞİNİN YARISI PARTİ BİNASINI NAVİGASYONLA BULMUŞ"

İstifa ettiği partisiyle ilgili eleştirilerini sürdüren Türkşen, "İYİ Parti'de vekil olarak seçilen 42 kişinin yarısı, navigasyondan parti binasını bulup gelmiştir. 1 senedir ortada yoklardı. Siz aile için bir parti kurmuşsunuz. Söyleseydiniz de biziboşuna yormasaydınız." ifadelerini kullandı.

BU SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Ali Türkşen, "Büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum" diyerek görevinden ayrılmıştı.

Ali Türkşen

ALİ TÜRKŞEN KİMDİR?

Ali Türkşen, emekli SAT Komandosu ve deniz kurmay albayıdır.Ocak 1996'da Kardak Adası'na çıkan SAT Timi'nin komutanı olarak tanınıyor. Balyoz davasında yargılandı ve Hasdal Askeri Cezaevi'nde 3,5 yıl hapis yattı.Hapisteyken "Adaletin Şeytan Üçgeni Beşiktaş-Silivri-Hasdal" ve "Kardak'ta Kahraman Hasdal'da Esir" kitaplarını kaleme aldı.