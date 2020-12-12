Ali Sürmeli sağlığına kavuştu
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Ali Sürmeli sağlığına kavuştu

12.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:15
Ali Sürmeli sağlığına kavuştu

Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Ali Sürmeli, "İki operasyon geçirdim. Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" dedi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ali Sürmeli, önceki gün Kadıköy-Fenerbahçe Parkı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.Geçtiğimiz eylül ayında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan 61 yaşındaki sanatçı, "İki operasyon geçirdim.

Kaynak: Snob Magazin

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