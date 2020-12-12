Ali Sürmeli sağlığına kavuştu
12.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:15
Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Ali Sürmeli, "İki operasyon geçirdim. Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" dedi.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ali Sürmeli, önceki gün Kadıköy-Fenerbahçe Parkı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.Geçtiğimiz eylül ayında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan 61 yaşındaki sanatçı, "İki operasyon geçirdim.
Kaynak: Snob Magazin