Ali Sürmeli'den güze haber! Ekranlara geri dönüyor
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Ali Sürmeli'den güze haber! Ekranlara geri dönüyor

15.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:23
Ali Sürmeli'den güze haber! Ekranlara geri dönüyor

Eylül ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bir tedavi gören usta oyuncu Ali Sürmeli, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Eylül ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bir tedavi gören usta oyuncu Ali Sürmeli, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni bölümde yer alacağı öğrenildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli, geçtiğimiz eylül ayında evinde rahatsızlanıp kusmaya başlamış ve hemen sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve apar topar ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

"YENİDEN DOĞDUM"

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan 61 yaşındaki Ali Sürmeli, "İki operasyon geçirdim. Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" şeklinde konuşmuştu.

Sağlığının iyi olduğunu belirten Sürmeli, "Patlıcan ağırlıklı besleniyorum. Hastanedeyken de patlıcan ağırlıklı yemekler yedim" açıklamasını yapmıştı.

Usta oyuncu, "Kendinizi setlere dönmeye hazır hissediyor musunuz?" sorusuna, "Hep hazırım. Doktorun dediği; biraz yürü, toparlan ve kendine gel" yanıtını vermişti.

Kaynak: Hürriyet

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