Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
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Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu

Oyuncu Ali Sunal, babası Kemal Sunal'ın fotoğraflarını izin almadan kağıt Euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu.

11.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:55

2000 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılına sayılı günler kala 5 bin adet gerçek kağıt Euro üzerine fotoğraflarının yer aldığı hatıra para basıldı. Babası için hazırlanan paralardan haberi olmadığını belirten Ali Sunal, para satışı yapan kişilerden şikayetçi oldu.

"HUKUK MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ"

Avukatı aracılığıyla savcılığa şikayette bulunan Ali Sunal, Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt Euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında avukatımız Uğur Güven aracılığıyla savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız. Ailesi olarak bu türlü suç teşkil eden haksız ve kötü niyetli kullanımlara rızamız bulunmamaktadır. İlgili kişiler hakkında gerekli hukuk mücadelesini sonuna kadar vereceğimizi saygıyla duyururuz."

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu

NE OLMUŞTU?

Usta sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 56 yaşında yaşamını yitirdi. Sunal'ın 20. ölüm yıldönümü yaklaşırken onun anısına hatıra para basıldı.

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu

Euro banknotlarının basıldığı Fransa'daki Oberthur Fiduciaire matbaalarında hatıra ve tanıtım amaçlı "0 Euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın çizimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı. Avrupa Merkez Bankası onayıyla 5 bin adet basılan koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, diğer yarısıysa başta Avrupa olmak üzere dünyada satışa çıktı. Hatıra para, Türkiye'deki çeşitli internet sitelerinde 70 TL'den satılıyor.

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu

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Haber Yorumları (1)
ŞABAN: Eee ne olmuş güzel bir şey değil mi ki? Ne mana savcılık. Tabi başka amacı yoksa!
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