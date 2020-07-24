Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
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Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi

Ali Sunal, Bodrum'da kaldığı evin yanındaki otelden gelen gürültü nedeniyle 02.00'de otel sahibiyle kavga etti. Gürültünün saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay'ın villasından geldiği ortaya çıktı.

24.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:13

Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın huzuru kaçtı. Küçükbük'teki villasında kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

"KAPATIN ŞU MÜZİĞİ KARDEŞİM"

Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark eden Sunal, oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

BERKAY OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Günaydın'da yer alan habere göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı. Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.

Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
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