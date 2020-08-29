Ali Şakar kimdir? Ali Şakar nereli, neden öldü? Ali Şakar biyografisi Ali Şakar, Adana'da doğdu ve 1979 yılından bu yana Londra'da hayatını sürdürdü. Gazetecilik de yapan Şakar, Türkiye'de fotoroman, sinema, tiyatro sanatı üzerine yaptı. Londra'nın ilk Türk düğün salonu işletmecilerinden olan Ali Şakar kaç yaşında vefat etti?

Ali Şakar, 1986'da '2'nci Ses Yarışması'nda, Almanya ve Kıbrıs'tan Türkleri yarışmaya dahil eden ve Almanya'nın Berlin şehrinden katılan yarışmacıları taşıdığı sırada sını ihlali yaptığı gerekçesiyle çeşitli sorunlarla karşılaşsa da İngiltere ile iş gücü anlaşması imzalandıktan sonra binlerce göçmeni taşıdı. İşte, Ali Şakar hayatı...

ALİ ŞAKAR KİMDİR?

Şakar, Adana'nın Saimbeyli köyüne bağlı Kırıkkilise mezrasında 1950 yılında dünyaya geldi. 1979 yılından bu yana Londra da yaşıyordu. İngiltere'de çevirdiği filmlerden, tekstil ve düğün sektörüne kadar çok yönlü ve renkli bir sima olarak hafızalarda yer eden Şakar, askerliği sırasında zamanın Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in muhafızlığını yapmış.

Gazetecilik yıllarında geniş çevre edindi. Türkiye'de fotoroman, sinema, tiyatro sanatı üzerine yaptığı çalışmaların ardından, başrol oyunculuğu da olmak üzere yirmiye yakın filmde rol alan Şakar, aktörlüğe 1969 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada, 17 bin kişi arasından ilk 40 kişi arasına girerek adım atmış. 'Sevda', 'Leş Kargaları' ve 'Bodyguard' adını taşıyan üç filmde başrolü üstlenen Şakar, Sami Hazinses, Erol Taş, Murat Soydan gibi isimlerle birlikte filmlerde yer aldı.

Londra'nın ilk Türk düğün salonu işletmecilerinden olan Şakar, 20 yıl süreyle düğün salonu işletmeciliği yaptı. Ayrıca 1985'te düzenlediği 'Giysili Güzellik Yarışması', 'Fotoroman Yarışması' ve 'Ses Yarışması'nı gerçekleştirdiği 'ilkler' arasında. Şakar, anılarını 'Dokuz Canlı Adam' ve 'Londra Yolcusu Kalmasın' adlı kitaplarında geniş şekilde yer verdi. Usta isim, 28 Ağustos 2020 tarihinde prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirir.