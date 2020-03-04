Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor
Ali Poyrazoğlu'nun oyunculuğunun yanında yönetmenliğini de üstlendiği, Laurent Baffie imzalı 'Tak Tak Takıntı' adlı oyun, 6 Mart Cuma günü saat 20: 30'da Trump Sahne'de tiyatro severlerle buluşuyor
Gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olayları örtülerden sıyırıp önümüze koyan 'Tak Tak Takıntı', göze görünmeyenin peşinde bir güldürü.
Ali Poyrazoğlu, Melih Ekener, Eser Ali, Güneş Berberoğlu, Güneş Emir, Hasan Akdemir ve Aylin Dönmez'in rol aldığı 'Tak Tak Takıntı'da; saplantılarından kurtulup, kendine yeni baştan başlamanın yolunu keşfedenler, kurulu düzen hapishanesinden kurtuluyor; içlerine tıkıldıkları hücrenin duvarlarını yıkıyor.