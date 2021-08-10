Ali Polat Bengiserp kimdir? Galatasaray 2. Başkanı Ali Polat Bengiserp kaç yaşında, nereli? Ali Polat Bengiserp biyografisi!

Galatasaray 2. Başkanı olarak ilan edilen Ali Polat Bengiserp, kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Galatasaray Spor Kulübü içerisinde ve ilişkili derneklerde daha önce de görev alan Polat Bengiserp, Galatasaray Lisesi mezunlarından. Peki, Ali Polat Bengiserp kimdir? Galatasaray 2. Başkanı Ali Polat Bengiserp kaç yaşında, nereli? Ali Polat Bengiserp hayatı ve biyografisi nedir?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ekibinde yer alan yöneticilerden biri de Ali Polat Bengiserp olurken, hayatı ve kariyeri de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Ali Polat Bengiserp kimdir? Galatasaray 2. Başkanı Ali Polat Bengiserp kaç yaşında, nereli? AliPolat Bengiserp hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİ POLAT BENGİSERP KİMDİR?

Ali Polat Bengiserp Galatasaray Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Fransa'da Grenoble ve Nanterre Üniversitelerinde İş İdaresi Bölümü'nde tamamladı.Ali Polat Bengiserp yaklaşık 40 yıllık lojistik, pazarlama ve iş yönetimi tecrübesine sahiptir.

1996-1998 ve 2000-2002 yılları arasında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı olarak görev yaptı.

Galatasaraylılar Derneği'nde 2001-2009 yılları arasında 6 yıl yönetim kurulu üyesi olarak, 2013-2019 yıllarında ise başkan olarak görev yaptı.

Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve Galatasaray Yardımlaşma Vakfı'na (GSYV) mütevelli üyesi olan Ali Polat Bengiserp, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Bengiserp 1970-1975 yılları arasında Galatasaray altyapısında basketbol oynadı.