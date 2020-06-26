Ali öğretmenin yaptığı 'ahşap rüzgar gülleri' görsel şölen sunuyor Ali öğretmenin yaptığı 'ahşap rüzgar gülleri' görsel şölen sunuyor Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlkokulu'nda görev yapan Ali Akar'ın, ahşaptan imal ederek bahçesine astığı rüzgar gülleri görsel şölen sunuyor.

Ali öğretmenin yaptığı 'ahşap rüzgar gülleri' görsel şölen sunuyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlkokulu'nda görev yapan Ali Akar'ın, ahşaptan imal ederek bahçesine astığı rüzgar gülleri görsel şölen sunuyor.

Öğretmen Ali Akar, tamamen el yapımı rüzgar gülünün çıtaların kesimi, zımparası, dizimi ve verniklenmesinin 3-4 saatlik el emeği sonucu ortaya çıktığını söyledi. Akar, "İnternetten görerek kendi atölyemde yaptığım rüzgar güllerini vernikleyerek bahçemin çeşitli yerlerine astım. Okuldaki yoğun derslerden sonra geldiğim bahçemde rüzgar güllerinin en hafif rüzgarda sürekli dönmesi beni dinlendiriyor. Özellikle Korona virüs döneminde insanlar apartmanlara sıkışıp kaldılar. Böyle huzurlu ortamları yok. En fazla balkonları var. Köyde yaşamaktan memnunum. Sokağa çıkma yasağı döneminde geniş bahçemde oturmak benim için bulunmaz bir nimet. Burada oturmak insana huzur veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA