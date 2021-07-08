Ali Mert (Alixmert) kimdir, boyu kaç? Twitch Erik Dalı grubu nedir?

Kendine Müzisyen'in kurduğu Twitch Erik Dalı grubunun üyelerinden birisi olan "Alixmert" son dönemde Twitch'te yaptığı yayınlarla gündeme geliyor. Platformda yayın açtığı zaman yüksek izlenme sayılarına ulaşabilen Alixmert'in boyu izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte, Twitch Alixmert kimdir? Twitch Alixmert boyu kaç? Twitch Erik Dalı grubunda kimler var? gibi soruları sizler için derledik...

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılardan olan Ali Mert, sosyal platformda şu an Alixmert adını kullanmakta. Fakat ilk zamanlarda hzali kullanıcı adı ile biliniyordu. Büyük ihtimalle ileride büyüyecek olan kanalının daha sonrasında linç yememesi için ismini değiştirdi.

Yayınlarında pek çok oyun oynayan ve aynı zamanda sohbetler gerçekleştiren Ali "Alixmert" Mert kimdir? Alixmert boyu kaç? Alixmert Twitch hesabı nedir? Twitch'in ünlü yayıncılarının yer aldığı Erik Dalı grubunda kimler var? İşte detaylar...

ERİK DALI GRUBUNDA KİMLER VAR?

Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)

Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez)

Eray Özkenar (Eray)

Ali Mert (Alixmert)

Zafer Emre Ürük (Zeu)

ALİ MERT (ALIXMERT) KİMDİR?

Twitch Türkiye'de son dönemde adını duyurmuş ve platformda yüksek izlenme sayılarına ulaşan Ali Mert son olarak Twitch'te "Alixmert" kullanıcı adını kullanıyor. Kendine Müzisyen'in kurduğu ve içerisinde önemli Twitch yayıncılarının yer aldığı Erik Dalı grubunun bir üyesi olan Alixmert'in en dikkat çeken özelliği gözündeki kısıklık nedeniyle yayınlarda güneş gözlüğü takması.

ALİ MERT (ALIXMERT) BOYU KAÇTIR?

Erik Dalı grubunun üyesi Alixmert son dönemde Twitch'in popüler yayıncıları arasına adını yazdırmayı başardı. İzleyicilerin Alixmert hakkında en çok merak ettiği soru ise boyu oluyor. Twitch Türkiye'nin yükselen yayıncısı Ali "Alixmert" Mert'in boyu 1.56'dır.