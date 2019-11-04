Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek

04.11.2019 11:10

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin yeniden yapılarak hizmete sunulacağını bildirdi.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Köse, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonra büyük tahribatın olduğu merkezde incelemelerde bulundu.

Kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Köse, "2017'de hizmete açılan tesisimiz özel bir işletme tarafından hizmet vermekteydi. Uzmanlar yangının çıkış sebebini incelemeye devam ediyor. Yangın tesisin aşağı kısmından yayılmış, çok kısa sürede bütün tesisi etkisi altına almış. Birçok ilden ziyaretçi ağırlayan tesisimiz tüm çabalara rağmen maalesef kullanılamaz hale gelmiştir. Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması. Merkezimizi yeniden inşa ederek daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin ve tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'nın en çok ziyaret edilen ikinci adresi olarak gösterilen gök bilim merkezi, bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ağırladı.

Merkeze giden öğrenciler, uzman astronomlar eşliğinde robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu.

Kaynak: AA