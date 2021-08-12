Ali Küçükbalçık'tan Kibariye'ye: İyi ki benim hanım ağamsın
Birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Küçükbalçık kendisinden 19 yaş büyük olan eşine şöyle seslendi: "Aşkların en güzeli, bugün doğmuş. İyi ki varsın, iyi ki benim hanım ağamsın.
Birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Küçükbalçık kendisinden 19 yaş büyük olan eşine şöyle seslendi: "Aşkların en güzeli, bugün doğmuş. İyi ki varsın, iyi ki benim hanım ağamsın."
Kibariye ile Ali Küçükbalçık 1999 yılında nikah masasına oturmuştu...
Kaynak: Hürriyet