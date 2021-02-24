Ali Kocatepe ve Nükhet Duru arasındaki tartışma büyüyor! 'Hangi izni verdim ki geri çekeyim'
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Ali Kocatepe ve Nükhet Duru arasındaki tartışma büyüyor! 'Hangi izni verdim ki geri çekeyim'

24.02.2021 07:36 | Son Güncelleme: 24.02.2021 07:40
Ali Kocatepe ve Nükhet Duru arasındaki tartışma büyüyor! 'Hangi izni verdim ki geri çekeyim'

NÜKHET Duru'nun unutulmaz şarkılarını bir arada topladığı "Hikayesi Var" albümünün hazırlanma sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeseli yayınlanınca sanatçı ve Ali Kocatepe arasındaki kriz yeniden patlak verdi.

NÜKHET Duru'nun unutulmaz şarkılarını bir arada topladığı "Hikayesi Var" albümünün hazırlanma sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeseli yayınlanınca sanatçı ve Ali Kocatepe arasındaki kriz yeniden patlak verdi. Belgeselde Kocatepe'ye ait "Ben Sana Vurgunum" şarkısı yayınlanırken "Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanılamamaktadır" ibaresi yer aldı. Bu ibarenin ardından Kocatepe'nin "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği ancak Teoman ve Kenan Doğulu'nun performansını beğenmediği için iznini geri çektiği öne sürüldü.

SADECE SAYGI İSTİYORUM

Sanatçı, iddialara şu yanıtı verdi: "Ben sadece saygı istiyorum. Uzun yıllardır emrivaki yaparak bitmiş işlerle karşıma çıkıyor. Düetler albümü yapacağını da ilk kez iki yıl önce Kelebek'te okudum. Sonra buluştuk. Şarkılarımla ilgili projelerini önceden benimle paylaşması gerektiğini söylediğimde bana hak verdiğini söyledi. Daha sonra uyarılarımın dikkate alınmadığını görünce albümde kullanmak istediği üç şarkıma izin vermeyeceğimi bildirdik. Ne maket dinledim, ne de şarkıların bitmiş halini. Hangi izni verdim ki geri çekeyim."

KENAN ARADI, BANA HAK VERDİ

Kocatepe sözlerini şöyle sürdürdü: "Belgeseldeki yazı gerçek dışıdır ve adımı karalamaya yöneliktir. Bu konuda avukatım gerekli uyarıda bulunacaktır. Teoman'la da hiç ilgisi yoktur" dedi. Konuyla ilgili Kenan Doğulu'nun kendisini aradığını belirten sanatçı, "Kenan kardeşim beni aradı. Nükhet'in davranışından söz ettim. Bana hak verdi. 'Melankoli'nin düet kaydını da bende hatıra kalsın diye bana Kenan yolladı."

Vefasız sonra Nükhet oluyor

Nükhet Duru, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Sanatçı, "Ali Kocatepe ile aranız bozuk mu" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kırgınım. O da bana kırgınmış. Bozulduğumu söyleme huyum yok. Uzaklaşıyorum. ve sonunda vefasız Nükhet oluyor."

GÖNLÜM ONUN İÇİN KIRIK

Ali Kocatepe, Nükhet Duru'nun belgeselde kendisini kastederek söylediği "Ama hani bazı gönül kırıklıkları vardır ki, tamir olmaz" sözlerine de yanıt verdi: "Önce Nükhet Hanım istediği şarkıyı kendi malı gibi görüp izin almadan kullanamayacağını öğrenmeli. Benim kararım onun saygısızlığına karşıdır. Gönlüm onun için kırıktır."

Kaynak: Hürriyet

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