Ali Koç, İYİ Parti'yi ziyaret etti

Ali Koç, İYİ Parti'yi ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Ali Koç, İYİ Parti'yi ziyaret etti

ANKARA - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Akşener'e Fenerbahçe forması hediye eden Ali Koç, "Klasik çubuklu formanın yerine kadınların daha çok beğendiği altın rengi formamızı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÖZKAN