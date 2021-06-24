Ali Koç, Espor hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe ve Espor sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Espor turnuvalarının büyük kitlelere ulaştığını belirten Ali Koç'un, açıklamalarındaki tüm detaylar! 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde organizasyonlarda yer alan espor takımları, Fenerbahçe'ye dahil edilecek mi? İşte detaylar!

Dünya çapında büyük bir yükseliş yaşayan oyun sektörü, organizasyonlarında yüksek ödül havuzlu etkinlikler düzenlemesini beraberinde getirdi. Oyun dünyasında yapılan bu gelişimler büyük spor kulüplerini LoL ile başlayan bu maceranın içine dahil etmiş oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi Türkiye'nin büyük spor kulüpleri oyunlardaki kadrolarını duyururak turnuvalarda aktif olarak rol almaya başlamıştı.

Ancak bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin Espor organizasyonu, Fenerbahçe bünyesinde bulunmuyor. Bir dernek olarak oyun sektörüne ve genç espor oyuncularına destek veren, 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde mücadele ediliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesi altında organizasyonlarda mücadele eden espor takımlarını, Fenerbahçe'ye dahil edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"E-spor ne yazık ki... Çünkü saatlerce bilgisayarın önünde oturuyorsunuz, bana göre tam spor değil ama fakat öyle e-spor turnuvaları var ki, finalleri 500-600 bin kişi canlı izliyor. Kazandıkları para ödüllerine baktığımızda Wimbledon gibi büyük turnuvalarla eşdeğere geldi. Birçok spor kulübü de Avrupa'da bu yönde yatırım yapıyorlar. Özellikle geleceğin taraftarlarının da çok büyük bir ilgi alanı. Fenerbahçe SK olarak da bunların tohumları 1907 derneğinde atılmıştı. Genel kuruldan bunu Fenerbahçe SK bünyesinde yapılmasının iznini isteyeceğiz. En kolay sponsor bulan alanlardan biri. Bugün 1907'nin faaliyetlerini yürüttüğü e-spor takımı hiçbir şekilde finansman sıkıntısı yaşıyor."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu açıklamalarında yola çıkarsak, şu an aktif olarak birçok oyunda varlığını sürdüren 1907 Fenerbahçe ilerde, Fenerbahçe'nin bünyesi altına girebilir. Fenerbahçe'yi gelecekte "1907" ibaresi olmadan izleyebiliriz.