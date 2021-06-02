Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

ESKİŞEHİR'de, 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp, tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), dövüldüğü sokakta anıldı.

ESKİŞEHİR'de, 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp, tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), dövüldüğü sokakta anıldı.

Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'ta sendika üyelerince anma programı düzenlendi. Anma etkinliğine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra 50 kişi katıldı. Kalabalık adına konuşan TMMOB Eskişehir İl Sekreteri Neşet Aykanat, "Başta Ali İsmail Korkmaz olmak üzere gezide kaybettiğimiz bizim çocuklarımız. Onlara sözümüz var, onların hayal ettiği güzel günler gelene kadar mücadelemiz sürecek" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık, Ali İsmail Korkmaz'ın kaldırıma konulan fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen