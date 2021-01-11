Ali İhsan Merdanoğlu kimdir? Ali İhsan Merdanoğlu görevi nedir? Ali İhsan Merdanoğlu kaç yaşında, nereli?

DEVA Partisi ile gündeme gelen isimlerden biri olan Ali İhsan Merdanoğlu hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Ali İhsan Merdanoğlu kimdir? Ali İhsan Merdanoğlu görevi nedir? Ali İhsan Merdanoğlu kaç yaşında, nereli?

DEVA Partisi'nde belirlenen A Takımı sonrası, bazı isimler gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Ali İhsan Merdanoğlu oldu. Peki, Ali İhsan Merdanoğlu kimdir?

ALİ İHSAN MERDANOĞLU KİMDİR?

1963 yılında Diyarbakır'da doğdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

22. ve 23. Dönem Milletvekilliği yaptı. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Tarım Komisyon Üyeliği, Sporda Şiddet Araştırma Komisyon Üyeliği ve Sokak Çocukları Araştırma Komisyon Üyeliği yapmıştır. GÜNSİAD Kurucu Üyeliği ve Bismil Birlikspor Başkanlığı yaptı.

Türkiye-Yeni Zelanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak da görev aldı.

Ali İhsan Merdanoğlu evli ve 5 çocuk babasıdır.