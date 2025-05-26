Ali Habeşoğlu kimdir? Ali Habeşoğlu kaç yaşında, nereli?

Ali Habeşoğlu kimdir? Ali Habeşoğlu kaç yaşında, nereli?
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer sezonuna sürpriz bir hamleyle başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 3. Lig'de forma giyen genç futbolcu Ali Habeşoğlu ile anlaşmaya vardı. Peki, Ali Habeşoğlu kimdir? Ali Habeşoğlu kaç yaşında, nereli?

20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Habeşoğlu, Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ali Habeşoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken, bu transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor. Peki, Ali Habeşoğlu kimdir? Ali Habeşoğlu kaç yaşında, nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu? İşte detaylar...

ALİ HABEŞOĞLU KİMDİR?

Ali Habeşoğlu, 29 Temmuz 2004 tarihinde Hatay'da doğmuş, 1.90 metre boyunda ve santrafor mevkisinde görev yapan bir futbolcudur. Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda 27 maçta 19 gol kaydederek önemli bir başarıya imza attı. Bu etkileyici performansı, Galatasaray'ın transfer listesine girmesinde büyük rol oynadı.

HABEŞOĞLU GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk coşkusunun ardından yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarında ilk adımı 3. Lig'den atarak genç yetenek Ali Habeşoğlu'nu radarına aldı. Bu hamle, kulübün geleceğe yatırım stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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