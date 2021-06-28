Ali Ercoşkun kimdir? Ali Ercoşkun kaç yaşında, nereli? Ali Ercoşkun biyografisi!
Bilgisayar Limited Şirketinin Genel Müdürlüğü, Bolu İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Üyeliği ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) Kurucu Üyeliği yapmıştır. Peki, Ali Ercoşkun kimdir? Ali Ercoşkun kaç yaşında, nereli? Ali Ercoşkun mesleği nedir? Ali Ercoşkun hayatı ve biyografisi nedir?
TBMM XXIV., XXV., XXVI Dönem Bolu milletvekilidir. 24. Dönemde Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyesi olmuştur. 26. Dönemde ise Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Başkanı olmuştur. Peki, Ali Ercoşkun kimdir? Ali Ercoşkun kaç yaşında, nereli? Ali Ercoşkun mesleği nedir? Ali Ercoşkun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
ALİ ERCOŞKUN KİMDİR?
Ali Ercoşkun (d. 19 Haziran 1971, Karabük), Türk siyasetçidir.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü mezunudur. Ercoşkun Bilgisayar Limited Şirketinin Genel Müdürlüğü, Bolu İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Üyeliği ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) Kurucu Üyeliği yapmıştır. TBMM XXIV., XXV., XXVI Dönem Bolu milletvekilidir. 24. Dönemde Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyesi olmuştur. 26. Dönemde ise Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Başkanı olmuştur.
Evli ve iki çocuk babasıdır.