Ali Ercoşkun kimdir? Ali Ercoşkun kaç yaşında, nereli? Ali Ercoşkun biyografisi!

Bilgisayar Limited Şirketinin Genel Müdürlüğü, Bolu İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Üyeliği ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) Kurucu Üyeliği yapmıştır. Peki, Ali Ercoşkun kimdir? Ali Ercoşkun kaç yaşında, nereli? Ali Ercoşkun mesleği nedir? Ali Ercoşkun hayatı ve biyografisi nedir?