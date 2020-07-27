Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp "Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır" notunu düştü.
27.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:07
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda verdiği hutbede "Vakıf malı, dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözlerinin yankıları sürüyor. Erbaş'ın bu sözlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kastettiği öne sürülmüştü.
"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Olayın yankıları devam ederken tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sürpriz bir Atatürk paylaşımı geldi. Ortaylı paylaşımında "Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır" ifadelerini kullandı.
İşte İlber Ortaylı'nın o paylaşımı;