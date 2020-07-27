Ali Erbaş'ın sözlerinin gündemi meşgul ederken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nde verdiği hutbede "Vakıf malı, dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleri gündem olmuştu. Tartışmalara yol açan sözler sonrası tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp dikkat çekici ifadeler kullandı.

Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda verdiği hutbede "Vakıf malı, dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleri geniş yankı uyandırdı.Erbaş'ın bu sözlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kastettiği öne sürülürken İlber Ortaylı'dan dikkat çekici paylaşım geldi. Ortaylı"Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır" notunu düştü.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Olayın yankıları devam ederken tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sürpriz bir Atatürk paylaşımı geldi. Ortaylı paylaşımında "Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte İlber Ortaylı'nın o paylaşımı;

ALİ ERBAŞ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan Ali Erbaş, konuyla ilgili eleştirilere verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı: "Genel olarak vakfiyelerin sonu, vâkıfın bedduasıyla biter. 'Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun' şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim. Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. 'Uğramıştır' demedim, 'Çiğnerse lanete uğrar' dedim."