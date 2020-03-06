Ali Can Aksu kimdir? Ali Can Aksu kaç yaşında, nereli?

06.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:03

Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu nereli merak ediliyor. 1993 doğumlu başarılı fotoğrafçı, aslen Bulgar göçmenidir. Moda tasarım mezunu ve bu gözle birbirinden kusursuz fotoğraflara imza atıyor. Ali Can Aksu hayatı, biyografisi haberimizde...

ALİ CAN AKSU KİMDİR?

Genç yenetek Aksu, 31 Ağustos 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi. Aslen Bulgar göçmeni olan Ali Can, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu.

İki farklı dil bilen Ali Can Aksu, yaklaşık 10 yıldır moda fotoğrafları çekiyor. Çekimlerini yaptığı marka ve sergilerin stillerini, tasarımını da düzenliyor. Modayı fotoğraflara yansıtarak sıra dışı kareler yakalıyor. Bu doğrultuda GQ dergisinin İngiltere ekibinde çalışmak üzere Londra'ya gitti.