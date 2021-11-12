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Ali Babanın Çiftliğine 'sahte para' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ali Babanın Çiftliğine 'sahte para' operasyonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Ali Babanın Çiftliği ismini verdikleri arazide sahte para basan 11 çete üyesi yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Ali Babanın Çiftliği ismini verdikleri arazide sahte para basan 11 çete üyesi yakalandı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucunda, 15 kişilik suç şebekesinin, Gölbaşı'nda çiftlik evine kurdukları matbaada sahte Türk Lirası ve Amerikan Doları bastıkları tespit edildi. Yaklaşık olarak 5 dönüm araziye kurulan sahte para çiftliğine 'Ali Babanın Çiftliği' adını veren şebeke üyelerinin, kendi aralarında haber leşmek için ise Türk Lirası'na tavuk, yumurta, köpek, traktör, pompa gibi isimler verdiği öğrenildi.

Ayrıca, kalpazanların bastıkları sahte paraları müşterilere kargo ve otobüslerle gönderdiği tespit edilirken, sahte paraları piyasaya sürmek için daha çok köylü esnafına seçtiği belirtildi.

15 kişilik çete üyelerinin 11'i yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şebeke üyeleriyle birlikte 5 bin 500 Türk Lirası, 300 Amerikan Doları, 1 adet tabanca, 7 adet tüfek, 9 adet dolu mermi ve sahte para basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. - ANKARA

Ali Babanın Çiftliğine 'sahte para' operasyonu

Ali Babanın Çiftliğine 'sahte para' operasyonu

Ali Babanın Çiftliğine 'sahte para' operasyonu

Ali Babanın Çiftliğine 'sahte para' operasyonu

Ali Babanın Çiftliğine 'sahte para' operasyonu

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