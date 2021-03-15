Ali Babacan ittifaka yeşil ışık yaktı: Seçim zamanı karar vereceğiz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2023 seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir parti olarak önceliklerinin kendi özgün kimliklerini oluşturmak olduğunu söyleyen Babacan, ittifaka yeşil ışık yaktı ve seçim zamanında karar vereceklerini belirtti. Babacan hangi ittifakın yanında yer alacaklarını ise henüz bilmediklerini söyledi.

Deva Partisi lideri Ali Babacan, son zamanlarda yaşanan erken seçim tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçiminin Cumhurbaşkanına bir dönem daha hak verdiğini belirten Babacan, "Dolayısıyla benim tahminim, vaktinden bir miktar önce seçim yaparak bir dönem daha kendine hak kazandıracak bir yöntem izleyeceği" dedi.

"ELİNDEKİ GÜCÜ RİSKE ATMAYACAKTIR"

Bunun ne zaman olacağına dair bir fikrinin olmadığını vurgulayan Babacan, "Ama ne kadar erken? Ülke herhalde bu kadar sıkışmış durumdayken Cumhurbaşkanı'nı elindeki gücü riske atmayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK SOMUT ŞEYLER DUYMUYORSUNUZ"

Cumhuriyet'ten İpek Özbay'a konuşan Babacan ittifak konusuyla ilgili düşüncelerini de aktardı. Bu kadar erken bir aşamada ittifak görüntüsünün doğru olmayacağını belirten Babacan, "Çünkü ittifak bir seçim ittifakı. Seçim bitince ittifak anlamsızlaşıyor. Kaldı ki son bir ayda diğer muhalefet partilerinin yaptıkları açıklamalara bakarsanız ittifak konusunda çok somut şeyler duymuyorsunuz" dedi.

"ÖZGÜN KİMLİĞİMİZİ OLUŞTUMAMIZ GEREKİR"

Açıklamalarına devam eden Babacan, "Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Karamollaoğlu'nun yaptığı basın toplantısını dönüp bir izleyin. İkisi de 'Seçim yaklaşınca bunu konuşuruz' diyorlar. Bizim de kendimize özel bir sebebimiz var. Kendi özgün kimliğimizi öncelikle oluşturmamız lazım. Erken aşamada herhangi bir siyasi partiye yakın görünür, erken aşamada ittifakın içinde gibi algılanırsak vatandaşlarımız bizi anlamak için çaba göstermez, 'Bunlar onlarla beraber' derler, bitti. Kendi zihinlerinde bizi bir torbaya atarlar. Halbuki bizim yeni bir parti olarak kendi özgün kimliğimizi oluşturmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"SİYASİ PARTİLERİMİZ EVRİLE EVRİLE GİDİYOR"

Siyasi partilerin sürekli şekil değiştirdiğini de söyleyen Babacan, "Siyasi partilerimiz, evrile evrile gidiyor. Bir yıl önceki durumla bugünkü durum farklı, muhtemelen bir sene sonra da biraz daha değişir.Bugünden adını koymayı doğru bulmuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"KARARI SEÇİM ZAMANI VERECEĞİZ"

Günün şartlarına göre hareket edeceklerini aktaran Davutoğlu ittifak kararını seçim zamanı alacaklarını söyledi ve "Ama olumlu-olumsuz, hangi ittifakla bilemiyorum" dedi.