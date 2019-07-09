Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan kimdir? Nasıl tanıştılar?

Ak Parti kurucu üyesi, eski Ekonomi ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partisinden 18 yıl sonra istifa etti. Bu istifa ile birlikte yeni parti kurulacağı iddiaları güçlendi. Günün en çok konuşulan haberi ile birlikte Ali Babacan ile birlikte ailesi, eşi Zeynep Babacan da araştırılmaya başlandı. Peki Zeynep Babacan kimdir? Ali Babacan ile nasıl tanıştılar? Kaç yaşında?

ZEYNEP BABACAN KİMDİR?

Giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Babacan, muhafazakar kesimin simgelerindendir. Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi iken Ali Babacan'ın kardeşleri olan Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Bu sıralarda farklı bir giyim tarzı olan Babacan'ın başı da açıktı.

TANIŞMA HİKAYESİ

Ali Babacan, öğrenimini tamamlayıp ABD'den dönünce kardeşlerinin ilk işini birbirleriyle tanıştırmak oluyor. Baba Hilmican, kız kardeşlerin abilerinin huyunu suyunu bildiklerini, uygun gördükleri Zeynep'i istemeye karar veriyor. Bu isteme Zeynep'in ailesi tarafından da kabul görüyor.

ZEYNEP BABACAN'IN KAPANMAYA KARAR VERMESİ

Zeynep Babacan, tesettüre girmesini şöyle anlatıyor "'Ben Atatürkçü bir okulda yetişmiş, kendi dini inançlarını yaşamaya çalışan Müslüman bir Türk kızıyım. Örtünmeye kendi irade ve isteğimle lise sonda karar verdim ama, elbette bunu orada uygulayamazdım. Ankara Koleji'nden sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü örtülü olarak bitirdim.

Ailemde benden başka örtülü yoktu, belki de onun için bu konuda beni desteklemedi. O zamanlar iki arada kalmıştım, bir yanda kolej ortamı, öbür tarafta okuduğum kitaplar, Allah'ın emri. Kendi kendime; 'Örtünürsem isteğim gibi yaşayacağım, iç huzurum olacak, aksi halde hayatım çok farklı bir yöne de gidebilir' deyip kararımı verdim.

Başımdaki türban siyasi bir simge değil. Ayrıca bu amaçla örtünen bir kişiye de bugüne kadar hiç rastlamadım. Bazıları yobaz görünüşlü, bağnaz olabilir ama, bunu bütün başını kapatanlara mal etmemek lazım."

Ali Babacan - Zeynep Babacan çiftinin Kerem Babacan, Dilara Babacan ve Hilmi Emir Babacan isminde üç çocukları bulunuyor.

ALİ BABACAN'IN AİLEDEN GELEN DEĞİŞİK ALIŞKANLIĞI

Babacan ailesi, dede vasiyeti olarak çift cüzdan taşıyor. Bu cüzdanlardan birisi sağ arka cepte, diğeri sağ ön cepte. Para ve kredi kartların eşit olarak dağıtıldığı cüzdanlarından birinin çalınması halinde bir önlem olarak böyle bir tedbir alınmış.

Bir başka alışkanlıkları ise yok para adı verdikleri bir durum. Yok para, cüzdanda sürekli taşıdıkları belli bir miktar. Günlük harcamalarda kullanılmayan bu para, olabilecek aksi bir durumda kullanmak için tutuluyormuş.

TÜM AİLE TED MEZUNU

Ali Babacan gibi tüm kardeşleri TED mezunu. Bir ablası doktor, bir ablası da ODTÜ mühendislik bölümü mezunu. Ali Babacan da bilindiği gibi TED'den sonra ODTÜ'yü birincilikle bitirmiş.