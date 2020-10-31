Ali Babacan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Gaziantep İl Kongresi'ne katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Gaziantep İl Kongresi'ne katıldı. Babacan, İzmir'de yaşanan depremle ilgili "Umarım en yakın zamanda yaralarımızı sarar, depremden etkilenen halkımızın dertlerine derman oluruz. Başta İzmir ve çevre illerde etkilenen vatandaşlar olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi 1'inci olağan Gaziantep İl Kongresi, kentteki bir otelde yapıldı. Kongreye, Genel Başkan Ali Babacan'ın yanı sıra İl Başkanı Ertuğrul Kaya ve partililer katıldı. İzmir'de dün meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar diyen Babacan, "Güzel İzmir'imizde dün meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İzmir'e ve tüm çevre illerimize, komşumuz Yunanistan'a da yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok üzgünüz. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Göçük altında kalanlar için kurtarma ekipleri şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. Buradan tüm arama ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. DEVA Partisi'nden bir heye İzmir'de, dün akşamdan bu yana temaslarda bulunuyorlar. Mahalle mahalle gezerek, hasarları inceliyorlar. Sürekli bize gelişmeleri raporluyorlar. Umarım en yakın zamanda yaralarımızı sarar, depremden etkilenen halkımızın dertlerine derman oluruz. Başta İzmir ve çevre illerde etkilenen vatandaşlar olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI