Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son 24 saatte 6 bin 814'ü semptomatik olmak üzere 28 bin 351 vaka tespit edildiğini açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Babacan, "Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Kasım tarihinde açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 814'ü semptomatik, 21 bin 717'si asemptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, belirti göstermeyen hastaların da günlük koronavirüs tablosuna dahil edileceğini ifade etti.

ALİ BABACAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Koca'nın söz konusu açıklamalarının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Babacan paylaşımında, "Aylardır 'Vaka sayılarını açıklayın' diye hükümete çağrı yaptık. Nihayet bugün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de 25 Kasım tarihinde, 6 bin 814'ü semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 840, toplam hasta sayısı ise 489 bin 267'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3911 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3911 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520, ağır hasta sayısı ise 4641 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 21 bin 537 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 467 bin 730 olarak görünüyor. Ancak semptomsuz 21 bin 537 vakayı eklediğimizde toplam vaka sayısı 489 bin 267'ye yükseliyor.