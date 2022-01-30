Ali Babacan at üstünde akaryakıt fiyatlarını eleştirdi, Aile Bakanı Yanık'tan yanıt gecikmedi
Haberler.com, Servet Uzun - Politika
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Kurduğu DEVA Partisi'yle yeniden siyasete atılan Ali Babacan, Twitter hesabından akaryakıt fiyatlarını eleştiren bir paylaşım yaptı. Babacan'ın bu paylaşımına Aile Bakanı Derya Yanık, "At binmenin maliyetini düşününce, ne denli refaha ulaştığımıza sevinen ben" yanıtını verdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ata bindiği bir fotoğrafı paylaştı. Babacan, fotoğrafı "Benzin fiyatlarını görünce biz." notunu ekledi. Bu paylaşımı alıntılayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"NE DENLİ REFAHA ULAŞTIĞIMIZA SEVİNEN BEN"
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "At binmenin maliyetini düşününce, ne denli refaha ulaştığımıza sevinen ben" ifadelerine yer verdi.