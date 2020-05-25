Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
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Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir Youtube kanalında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aktif siyasete girip girmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Ali Babacan "O herhalde çok doğru olmaz. Siyasette bir kere söylediğiniz şeyleri geri almaya başlarsanız o ciddi bir kredibilite sorunu olur" dedi.

25.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:54

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan "Abdullah Gül aktif siyasete girecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Bu kararın çok doğur olmayacağını belirten Ali Babacan, ayrıca Abdullah Gül'ün partisinde siyaset yapma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Ali Babacan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilişkilerinin sorulması üzerine Babacan, ayda bir kere istişarede bulunduklarını söyledi.

"ABDULLAH GÜL BİZİ ÇOK TEŞVİK ETTİ"

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra yaptığı "Artık ben aktif siyasetin içerisinde yokum" dediğini söyleyen Ali Babacan, "Fakat partimiz kurulmadan önce onunla da istişareler yaptık. Yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin ancak yepyeni bir vizyon ve siyaset ile düzlüğe çıkabileceği konusunda bizimle görüşlerini paylaştı. Bizi de çok teşvik etti açıkçası. Şunu hep söyledi 'Bu bir ihtiyaç arkadaşlar ve bunu siz yapacaksınız'" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH GÜL İLE KAYIT DIŞI BİR İLİŞKİMİZ YOK"

Babacan, Abdullah Gül ile kayıt dışı ilişkilerinin olmadığını ve kendisinin tecrübelerinden istifade ettiklerini belirterek, "Bu tamamen istişare ilişkisi. Biz kararlarımızı partimizin yetkili karar organları tarafından alıyoruz. Doksan kişilik kurucu heyet, 50 kişilik genel merkez yönetim kurulu, 21 kişilik genel merkez başkanlık kurulu... Bu ortamlarda kararlarımızı alıyoruz" diye konuştu.

Ali Babacan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"AYDA BİR DEFA GÖRÜŞÜYORUZ"

"Ortalama olarak ayda bir görüşüyoruz. Yarım saatlik bir telefon görüşmesi bu da maksimum. Hatta ben arayıp sormasam, bugüne kadar bana açıp bir şey söylemedi. Partimiz kurulduğundan bugüne arayıp 'şunu yapsanız iyi olur' diye bir tavsiyeyi kendi inisiyatifiyle yapmadı. Ben arayıp sorarsam görüşlerini söyledi."

"ABDULLAH GÜL AKTİF SİYASETE DÖNER Mİ?"

Ali Babacan, konuk olduğu yayında herkesin cevabını merak ettiği "Abdullah Gül yeniden aktif siyasete döner mi?" sorusuna da yanı verdi. Babacan, "O herhalde çok doğru olmaz. Çünkü biz toplum önünde verilmiş taahhütlere çok dikkat ediyoruz. Bu siyasi bir taahhüttür. Sayın Gül 'Artık ben aktif politikada olmayacağım' dedi. Bu söz önemlidir. Siyasette bir kere söylediğiniz şeyleri geri almaya başlarsanız o ciddi bir kredibilite sorunu olur" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL'Ü DEVA PARTİSİ'NE DAVET EDECEK Mİ?

"Abdullah Gül'ü DEVA Partisi'ne davet edermisiniz?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Ben Sayın Gül'ün böyle bir talebi olacağına inanmıyorum, bizden de böyle bir talep ve davet olmaz. Aksi halde bizim baştan öyle başlamamız gerekirdi. Biz bunu açık açık söyledik. Böyle bir şey siyaset ahlakına da bize de yakışmaz. Görünür olmayan hiçbir şey yok ortada. Yani kayıt dışı bir şey yok! Ne görüyorsanız gerçeği de o." şeklinde konuştu.

Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz

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